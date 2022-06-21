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34 минуты назад

Крупнейшие поставщики компьютеров в РФ лишились процессоров Intel

Лера Букина

В России у крупнейших поставщиков компьютеров и комплектующих OCS и Merlion больше нельзя на сайтах заказать процессоры от американской компании Intel. Об этом сообщает Telegram-канал «Импортозамещение в ИТ. Оборудование и ПО».

Крупнейшие поставщики компьютеров в РФ лишились процессоров Intel
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мы обнаружили, что крупнейшие IT-дистрибьюторы, ранее поставлявшие процессоры Intel, убрали их из своих порталов для бизнеса», — говорится в сообщении.

Теперь для сборки ПК российским компаниям придется заказывать только процессоры AMD.

Решение России начать спецоперацию на Украине осудили западные страны. Ими в одностороннем порядке были введены санкции против российской стороны. Компания Intel ранее сообщила, что приостанавливает импорт продукции клиентам из России. Позднее производитель также сообщил о приостановке своей деятельности на территории страны.

В начале марта AMD официально объявила о прекращении поставок своей продукции в Россию и Белоруссию из-за новых санкций США. Неофициально компания отказалась отправлять процессоры клиентам из России еще в конце февраля.

С 30 марта в России разрешен ввоз востребованных оригинальных товаров иностранного производства без согласия правообладателей, а ответственность за параллельный импорт отменили.

Наука и техника,Intel,
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