Крупнейшие поставщики компьютеров в РФ лишились процессоров Intel

В России у крупнейших поставщиков компьютеров и комплектующих OCS и Merlion больше нельзя на сайтах заказать процессоры от американской компании Intel. Об этом сообщает Telegram-канал «Импортозамещение в ИТ. Оборудование и ПО».

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«Мы обнаружили, что крупнейшие IT-дистрибьюторы, ранее поставлявшие процессоры Intel, убрали их из своих порталов для бизнеса», — говорится в сообщении.

Теперь для сборки ПК российским компаниям придется заказывать только процессоры AMD.

Решение России начать спецоперацию на Украине осудили западные страны. Ими в одностороннем порядке были введены санкции против российской стороны. Компания Intel ранее сообщила, что приостанавливает импорт продукции клиентам из России. Позднее производитель также сообщил о приостановке своей деятельности на территории страны.

В начале марта AMD официально объявила о прекращении поставок своей продукции в Россию и Белоруссию из-за новых санкций США. Неофициально компания отказалась отправлять процессоры клиентам из России еще в конце февраля.