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1 час назад

Разработана компьютерная модель для выявления мутаций рака

Lenta.ru

Команда специалистов из Массачусетского технологического института разработали модель для выявления новых генетических мутаций, которые могут приводить к раку. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Biotechnology.

Разработана компьютерная модель для выявления мутаций рака
Фото:  Shutterstock Shutterstock

Раковые клетки могут иметь тысячи мутаций в своей ДНК. Однако не все из них приводят к развитию заболевания. В новой работе ученые создали компьютерную модель, которая может быстро сканировать весь геном раковых клеток и выявлять мутации (приводящие к опухолям), которые встречаются чаще, чем ожидалось. В ходе исследования удалось обнаружить новые мутации в геноме, способствующие онкологическим заболеваниям у пяти-десяти процентов пациентов. Специалисты надеются, что их открытие позволит определить новые методы терапии и препараты для лечения.

Ранее ученые выделили несколько необычных симптомов рака. По их мнению, появление припухлостей и покраснений на лице являются тревожным сигналом развивающегося онкологического заболевания.

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