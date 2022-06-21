Обращенное к Земле гигантское солнечное пятно увеличилось вдвое

Гигантское солнечное пятно, получившее обозначение AR3038, всего за сутки увеличилось вдвое и сейчас обращено к Земле. Это означает, что оно может послать в сторону планеты солнечную вспышку М-класса, способную вызвать кратковременные отключения радиосвязи, затрагивающие в первую очередь приполярные регионы Земли. Кадры Обсерватории солнечной динамики NASA демонстрируют, как это солнечное пятно эволюционировало за последний день, скручиваясь и искажаясь, сообщает сервис SpaceWeather.com.