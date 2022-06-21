Обращенное к Земле гигантское солнечное пятно увеличилось вдвое

Гигантское солнечное пятно, получившее обозначение AR3038, всего за сутки увеличилось вдвое и сейчас обращено к Земле. Это означает, что оно может послать в сторону планеты солнечную вспышку М-класса, способную вызвать кратковременные отключения радиосвязи, затрагивающие в первую очередь приполярные регионы Земли. Кадры Обсерватории солнечной динамики NASA демонстрируют, как это солнечное пятно эволюционировало за последний день, скручиваясь и искажаясь, сообщает сервис SpaceWeather.com.
«AR3038 содержит нестабильное «бета-гамма» магнитное поле, которое обладает энергией, достаточной для генерации солнечных вспышек М-класса, и оно направлено прямо на Землю», — пишут ученые.
Солнечные пятна — это относительно темные области размером с планету на «поверхности» Солнца. Специалисты по космической погоде постоянно следят за солнечными пятнами. В настоящее время вспышки низкого уровня продолжают извергаться в трех из шести областей солнечных пятен: AR3030, AR3031 и AR3038. Самой крупной вспышкой за последнее время была вспышка класса C5.7 от AR3038 20 июня в 09:28 мск.