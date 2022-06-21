Где и как купить Windows после запрета Microsoft

Во время ремонта или обновления компьютера многие пользователи сталкиваются с одним и тем же вопросом — где взять копию Windows? Иногда в стоимости и разнообразии изданий операционной системы так тяжко разбираться, что некоторые просто находят пиратские сборки, которые нередко вызывают проблемы в будущем. Специально для того, чтобы сэкономить вам время, разбираемся, где можно купить Windows, чем отличаются разные издания и сколько они будут стоить.

Фото: Microsoft Microsoft

Где купить Windows 10

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На данный момент цена Windows 10 Home и Windows 10 Pro в официальном магазине Microsoft составляет $199 и $289 соответственно. За эти деньги компания предоставляет лицензионный ключ для активации операционной системы — скачать сам дистрибутив можно прямо на сайте. Покупка в официальном магазине исключает любые проблемы, однако цена от производителя высока: на рынке можно найти и другие предложения.

Стоимость лицензионной копии Windows 10 зависит не только от версии (Home или Pro), но и от типа издания. Мы разберем каждый по отдельности.

Коробочные издания (BOX) свободно продаются в любом крупном магазине техники или сетевом маркетплейсе. При покупке вы получаете небольшую коробку, где содержится инструкция, ключ активации операционной системы и дистрибутив на физическом носителе — его роль выполняет специальный флеш-накопитель. Ключевое отличие коробочного издания заключается в том, что при сборке нового компьютера вы сможете открепить активированную лицензию от старой машины и перенести на новую.

Цена Windows 10 Home BOX: от 10 000 руб

Цена Windows 10 Pro BOX: от 20 000 руб

Издание для сборщиков (ОЕМ) часто поставляется в обычном бумажном конверте: внутри находится установочный диск операционной системы и стикер с напечатанным ключом активации. Его точно так же можно найти в магазинах цифровой техники. Оно выгоднее в плане стоимости, но перед покупкой следует помнить о том, что, технически, ОЕМ-копии Windows созданы строго для предварительной установки на компьютеры перед их продажей. Согласно пользовательскому соглашению, они вообще не предназначены для коммерческого распространения. И хотя сама Microsoft едва ли следит за исполнением собственного запрета, при обращении в службу поддержки могут возникнуть проблемы.

Цена Windows 10 Home OEM: от 9 000 руб

Цена Windows 10 Pro OEM: от 15 000 руб

Электронные ключи (ESD) — самая противоречивая категория. Если покупать ключ активации не в официальном магазине Microsoft, то, скорее всего, вы получите лицензию от OEM-копии, предприимчиво выставленную на продажу. Подобные предложения можно легко отыскать на всевозможных досках объявлений — как русскоязычных, так и зарубежных. Если рассматривать исключительно финансовый аспект вопроса, электронный ключ будет самым выгодным: порой цена такой лицензии составляет всего несколько долларов. В то же время важно понимать два момента. Во-первых, вы покупаете чужой ключ на вторичном рынке — нет никаких гарантий, что вас не обманут и он действительно будет работать. Во-вторых, поскольку электронные ключи обычно изымаются из ОЕМ-копий, обращение в службу поддержки также сулит проблемы.