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35 минут назад

«Небольшая сумма»: эксперт о решении ряда операторов ввести плату за сим-карты

Семён Капранов
Эльдар Муртазинэксперт

Мобильный аналитик Эльдар Муртазин в разговоре с «Рамблером» прокомментировал решение ряда российских операторов мобильной связи начать брать плату с абонентов за сим-карты.

Ранее крупнейшие российские мобильные операторы начали брать плату за предоставление сим-карт при заключении контракта на услуги связи, сообщал «Коммерсант». Так, по данным издания, «МегаФон» и его дочерний оператор Yota берут по 50 рублей за сим-карту. «Билайн» планирует сделать услугу платной с 21 июня: стоимость пластика также составит 50 рублей, МТС сделает то же самое 24 июня, Tele2 – с 1 августа.

Для абонентов практически ничего не изменится. Это небольшая сумма, операторы ее частично компенсируют в данный момент. Если говорить о расходах, пластик, сами сим-карты выросли (в цене). Номерная емкость так же как и стоила денег для операторов, так и стоит - они арендуют ее. По сути сегодня каждый оператор ищет дополнительные точки для того, чтобы сократить свои расходы и повысить рентабельность, потому что поднимать до бесконечности цены они не могут. Более того, в предыдущие годы цены поднимать не давали, разрешили только в этом году - Минцифры с ФАС договорились (контролировать рост цен на тарифы сотовой связи) на уровне инфляции, этого недостаточно. Исходя из этого, за те или иные дополнительные опции начинают брать деньги. При этом 50 рублей за активацию сим-карты - это небольшие деньги. К слову сказать, в том числе, это распространяется и на eSIM (цифровые сим-карты), это не только пластиковые сим-карты.

Для обычного абонента, думаю, взимание платы за сим-карту не очень больно. По факту месячная плата - 450 - 500 рублей, это в среднем 10% от этой суммы. Если у вас более дорогой тариф, это меньше. Но так как вы платите эту цену единожды, то, конечно, проблемы нет. Если говорить о тех, кто покупает сим-карты массово, "на выговор", то, думаю, да, они это ощутят. Но тоже не настолько болезненно, цена не запредельно высокая. Это некая минимальная цена, реальная стоимость самой пластиковой сим-карты сегодня для оператора колеблется в диапазоне от 100 до 200 рублей. По сути цена за сим-карты для абонентов меньше, чем сам оператор за нее платит. Просто ситуация уже приперла настолько, что приходится, что называется, «экономить на спичках».
Эльдар Муртазин
Эльдар МуртазинВедущий аналитик Mobile Research Group
Наука и техника,Эльдар Муртазин,Коммерсант,Yota,Мегафон,Tele2,МТС,
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