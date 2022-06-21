Telegram изменил стоимость платной подписки

Telegram снизил стоимость подписки Telegram Premium через встроенного бота с 379 рублей до 299 рублей. Новая цена актуальна как для новых покупателей, так и для тех, кто оформил Premium через приложение ранее — в следующую дату оплаты у них с карты спишется на 80 рублей меньше.

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При этом стоимость подписки при оплате через App Store осталась прежней — 449 рублей в месяц.

Напомним, что премиум-подписку Telegram запустил вчера, 20 июня. Пользователи получат мгновенную расшифровку голосовых сообщений в текст, отключение рекламы, а также снятие различных ограничений. Они смогут оформлять до 1000 подписок на каналы, создавать до 20 настраиваемых папок с чатами, выбирать 10 избранных стикеров и другое.