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55 минут назад

В Нидерландах археологи обнаружили два древнеримских храма

Газета.Ru

Исследователи раскопали 2000-летний римский храмовый комплекс в Нидерландах. Об этом сообщает Голландское национальное агентство по культурному развитию.

В Нидерландах обнаружили два древнеримских храма
Фото: Газета.руГазета.ру

Храмовый комплекс был найден на месте добычи глины в деревне Хервен-Хемелинг, расположенной в восточной провинции Гелдерланд недалеко от границы с Германией. В древности в этом районе проходила граница римской державы, и потому ученые особенно удивились этой находке. Неподалеку находится лимес — укрепленный пограничный рубеж государства.

Исследовательские группы обнаружили остатки как минимум двух храмов римской эпохи, которые использовались между первым и четвертым веками. Один из них относился к галло-римскому типа, обладал черепичной крышей и богато раскрашенными стенами, в нескольких метрах стоял чуть меньший храм.

Газета.ру

Среди артефактов, обнаруженных в руинах, были остатки статуй божеств, а также ямы, где римские солдаты зажигали жертвенные огни. Среди находок также были расписные фрагменты штукатурки и черепица с надписями.

Основываясь на типах надписей на черепице, археологи полагают, что храмовый комплекс использовался солдатами, поскольку именно военные изготовили черепицу.

Кроме того, удалось обнаружить нескольких десятков небольших каменных алтарей, где римские солдаты приносили подношения богам. «Эти камни посвящены Геркулесу-Магузану (Hercules Magusanus), Юпитеру-Серапису и Меркурию», — заявило агентство. Высокопоставленные римские офицеры установили десятки камней, чтобы благодарить богов за исполнение желаний. Они не всегда были связаны с победой в битвах.

Некоторые находки будут выставлены в местном музее в Неймегене.

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