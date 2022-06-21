Рогозин назвал число оставшихся у США российских РД-181

Только четыре двигателя РД-181 осталось у США, с их помощью можно запустить два грузовых космических корабля Cygnus. Об этом сообщил Дмитрий Рогозин во вторник в своем Telegram-канале.

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"Напоминаю, что Роскосмос в ответ на американские санкции прекратил поставку наших ракетных двигателей РД-180 и РД-181. На паре двигателей РД-181 летает американская ракета Antares, которая является штатным средством выведения для грузового корабля Cygnus, который вчера дал неприятный сбой. У США в результате наших ответных санкций осталось всего четыре двигателя РД-181. Их хватит для двух пусков Cygnus", - сообщил он.

В госкорпорации считают, что США придется обратиться к России с просьбой о возобновлении поставок двигателей, если у них не получится адаптировать Cygnus к новому носителю. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Роскосмоса во вторник.

"По сути, США нужна адаптация корабля Cygnus под новый носитель, что займет несколько лет и потребует крупных финансовых средств, или им придется вернуться к России с просьбой о новых поставках двигателей", - сообщили в пресс-службе.