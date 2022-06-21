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16 минут назад

Рогозин: США с оставшимися двигателями РД-181 смогут запустить только два корабля Cygnus

ТАССиещё 4

Только четыре двигателя РД-181 осталось у США, с их помощью можно запустить два грузовых космических корабля Cygnus. Об этом сообщил Дмитрий Рогозин во вторник в своем Telegram-канале.

Рогозин назвал число оставшихся у США российских РД-181
Фото: ТАССТАСС

"Напоминаю, что Роскосмос в ответ на американские санкции прекратил поставку наших ракетных двигателей РД-180 и РД-181. На паре двигателей РД-181 летает американская ракета Antares, которая является штатным средством выведения для грузового корабля Cygnus, который вчера дал неприятный сбой. У США в результате наших ответных санкций осталось всего четыре двигателя РД-181. Их хватит для двух пусков Cygnus", - сообщил он.

В госкорпорации считают, что США придется обратиться к России с просьбой о возобновлении поставок двигателей, если у них не получится адаптировать Cygnus к новому носителю. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Роскосмоса во вторник.

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"По сути, США нужна адаптация корабля Cygnus под новый носитель, что займет несколько лет и потребует крупных финансовых средств, или им придется вернуться к России с просьбой о новых поставках двигателей", - сообщили в пресс-службе.

Ранее Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства сообщило, что американский грузовой корабль Cygnus покинет МКС 23 июня. Перед этим он должен был скорректировать орбиту станции. Однако коррекция высоты орбиты МКС, которая должна была пройти вечером 20 июня, была прервана.

Наука и техника,Дмитрий Рогозин,Роскосмос,
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