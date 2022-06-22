Microsoft отказывается от разработки технологии распознавания эмоций

Компания Microsoft отказывается от своей подозрительной с научной и сомнительной с этической точки зрения технологии распознавания эмоций. По крайней мере, на данный момент.

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Microsoft объявила о том, что планирует вывести из состава своих служб распознавания лиц Azure Face так называемые системы распознавания эмоций. Компания также постепенно откажется от возможностей, которые пытаются использовать искусственный интеллект для определения таких атрибутов личности, как пол и возраст.