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31 минуту назад

Microsoft сворачивает разработку технологии определения эмоций у человека

Ferra.ruиещё 1

Компания Microsoft отказывается от своей подозрительной с научной и сомнительной с этической точки зрения технологии распознавания эмоций. По крайней мере, на данный момент.

Microsoft отказывается от разработки технологии распознавания эмоций
Фото: ferra.ruferra.ru

Microsoft объявила о том, что планирует вывести из состава своих служб распознавания лиц Azure Face так называемые системы распознавания эмоций. Компания также постепенно откажется от возможностей, которые пытаются использовать искусственный интеллект для определения таких атрибутов личности, как пол и возраст.

Решение Microsoft о торможении спорной технологии происходит на фоне более масштабного пересмотра этической политики компании. Наташа Крэмптон, главный ответственный сотрудник Microsoft по ИИ, заявила, что решение компании стало ответом на мнение экспертов, которые ссылаются на отсутствие консенсуса в определении понятия "эмоции" и опасения по поводу чрезмерного обобщения того, как системы ИИ могут интерпретировать эти эмоции.

Microsoft,
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