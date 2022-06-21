Сотовых операторов попросили убрать оборудование из школ и вузов

От сотовых операторов потребовали убрать оборудование из образовательных учреждений России. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на участников рынка.
Требования объясняют правилами Роспотребнадзора, запрещающими установку базовых станций в общеобразовательных учреждениях. В ведомстве ранее разъяснили, что СанПиН касается только школ, но в некоторых регионах его действие пытаются распространить на колледжи и вузы. Например, в Санкт-Петербурге, Челябинской и Иркутской областях, рассказал источник.
В МТС заявили, что получают такие требования "во многих регионах", в том числе в Приморском крае на острове Русский на территории Дальневосточного федерального университета. При этом во время проведения Дальневосточного экономического форума от операторов требуют оказания качественных услуг связи, а демонтаж оборудования ведет к деградации услуг.
Ранее сообщалось, что на фоне санкций сотовые операторы планируют импортировать в РФ бывшее в употреблении оборудование. Закупка необходимого оборудования на вторичном рынке может стать одним из способов справиться с нехваткой базовых станций, выходящих из строя. Еще влияет возрастающая нагрузка из-за рост трафика мобильного интернета.