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16 минут назад

"Известия": сотовых операторов попросили убрать оборудование из школ и вузов

Газета.Ruиещё 14

От сотовых операторов потребовали убрать оборудование из образовательных учреждений России. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на участников рынка.

Сотовых операторов попросили убрать оборудование из школ и вузов
Фото: Антон Уницын/РИА «Новости»Антон Уницын/РИА «Новости»

Требования объясняют правилами Роспотребнадзора, запрещающими установку базовых станций в общеобразовательных учреждениях. В ведомстве ранее разъяснили, что СанПиН касается только школ, но в некоторых регионах его действие пытаются распространить на колледжи и вузы. Например, в Санкт-Петербурге, Челябинской и Иркутской областях, рассказал источник.

В МТС заявили, что получают такие требования "во многих регионах", в том числе в Приморском крае на острове Русский на территории Дальневосточного федерального университета. При этом во время проведения Дальневосточного экономического форума от операторов требуют оказания качественных услуг связи, а демонтаж оборудования ведет к деградации услуг.

Ранее сообщалось, что на фоне санкций сотовые операторы планируют импортировать в РФ бывшее в употреблении оборудование. Закупка необходимого оборудования на вторичном рынке может стать одним из способов справиться с нехваткой базовых станций, выходящих из строя. Еще влияет возрастающая нагрузка из-за рост трафика мобильного интернета.

Наука и техника,Роспотребнадзор,МТС,
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