Сотовых операторов попросили убрать оборудование из школ и вузов

От сотовых операторов потребовали убрать оборудование из образовательных учреждений России. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на участников рынка.

Фото: Антон Уницын/РИА «Новости» Антон Уницын/РИА «Новости»

Требования объясняют правилами Роспотребнадзора, запрещающими установку базовых станций в общеобразовательных учреждениях. В ведомстве ранее разъяснили, что СанПиН касается только школ, но в некоторых регионах его действие пытаются распространить на колледжи и вузы. Например, в Санкт-Петербурге, Челябинской и Иркутской областях, рассказал источник.

В МТС заявили, что получают такие требования "во многих регионах", в том числе в Приморском крае на острове Русский на территории Дальневосточного федерального университета. При этом во время проведения Дальневосточного экономического форума от операторов требуют оказания качественных услуг связи, а демонтаж оборудования ведет к деградации услуг.