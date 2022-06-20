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1 час назад

Коррекция орбиты МКС с использованием двигателей корабля Cygnus прервалась

ТАСС

Коррекция высоты орбиты МКС, которая должна была пройти вечером 20 июня с помощью двигателей американского корабля Cygnus, прервана. Об этом сообщил ТАСС источник в ракетно-космической отрасли в понедельник.

Коррекция орбиты МКС внезапно прервалась
Фото: NASANASA

"Запланированная на 18:20 мск коррекция орбиты МКС с использованием двигателей грузового корабля "Сигнус" была прервана", - отметил собеседник агентства.

По словам источника, причина в настоящий момент уточняется.

Ранее Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) сообщило, что американский грузовой корабль Cygnus покинет МКС 23 июня. Перед этим он должен был скорректировать орбиту станции.

16 июня двигатели российского корабля "Прогресс МС-20" увели МКС от столкновения с космическим мусором. Тогда в Роскосмосе отметили, что российские корабли "Прогресс МС" на сегодняшний день являются основным штатным средством проведения коррекций орбиты МКС и маневров уклонения станции от космического мусора.

На МКС сейчас находятся космонавты Роскосмоса Олег Артемьев, Сергей Корсаков, Денис Матвеев, астронавты НАСА Челл Линдгрен, Роберт Хайнс, Джессика Уоткинс, а также астронавт Европейского космического агентства Саманта Кристофоретти.

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