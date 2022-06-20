Коррекция орбиты МКС внезапно прервалась

Коррекция высоты орбиты МКС, которая должна была пройти вечером 20 июня с помощью двигателей американского корабля Cygnus, прервана. Об этом сообщил ТАСС источник в ракетно-космической отрасли в понедельник.

Фото: NASA NASA

"Запланированная на 18:20 мск коррекция орбиты МКС с использованием двигателей грузового корабля "Сигнус" была прервана", - отметил собеседник агентства.

По словам источника, причина в настоящий момент уточняется.

Ранее Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) сообщило, что американский грузовой корабль Cygnus покинет МКС 23 июня. Перед этим он должен был скорректировать орбиту станции.