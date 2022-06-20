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50 минут назад

Четыре способа спасти смартфон от перегрева летом

Ferra.ru

Телефон, как и любой другой гаджет, может летом получить «солнечный удар» и выйти из строя. Вот как можно этого избежать.

Четыре способа спасти смартфон от перегрева летом
Фото: ferra.ruferra.ru

По словам пользователя портала iXBT.com, есть четыре простых действия, которые уберегут ваш смартфон летом.

1. Держать гаджет подальше от прямых солнечных лучей. Если смартфон, планшет или другой гаджет перегреется, то он просто выключится. То же самое может случиться при переохлаждении. Вообще специалисты советуют пользоваться устройствами только при температуре от -10 до +35 градусов Цельсия. Причём отключение - это ещё не худшее, что может произойти с телефоном. Под воздействием высоких температур батарея в смартфоне может вздуться, а AMOLED-дисплей - повредиться.

2. По возможности снять дополнительные чехлы и защитные плёнки. Дело в том, что подобные аксессуары лишь мешают смартфону отводить тепло. Особенно это касается пластиковых, кожаных, силиконовых чехлов.

3. Пользоваться как можно меньше ресурсоёмкими приложениями. Поскольку при запуске таких программ и игр тратится много ресурсов смартфона (как и про просмотре видео в отличном качестве), это повышает температуру элементов телефона и аккумулятора. В результате может случиться перегрев.

4. Не использовать LTE, если сигнал плохой. Высокоскоростная передача данных при низком уровне сигнала лишь создаст дополнительную нагрузку на процессор. А это также повлияет на нагрев устройства.

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