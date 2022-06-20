Министр цифрового развития России Максут Шадаев в интервью телеканалу РБК заявил, что выступает против блокировки в стране видеохостинга YouTube. По его словам, подобное решение не стоит принимать в ближайшее время.

«Не надо его закрывать, давайте сделаем так, чтобы у нас была своя конкурентоспособная платформа», — отметил глава Минцифры.

По мнению руководителя ведомства, закрытие YouTube — «это самый последний шаг».

«И такой шаг всегда плохо сказывается на конкурентоспособности. Мы это четко понимаем», — добавил Шадаев.

Ранее министр заявлял, что российских пользователей не будут лишать доступа к YouTube. Во время выступления на марафоне российского общества «Знание» в Москве он отмечал, что России нужен конкурентоспособный аналог YouTube.

Шадаев добавлял, что отключение сервисов возможно только в случае того, если соцсеть используется для навязывания враждебной для России информационной повестки.

Глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн в интервью «Газете.Ru» сообщал, что первоначальной мерой в отношении YouTube может быть замедление трафика видеосервиса.