Россиянам заблокировали еще один способ оплаты заказов на AliExpress

Российским клиентам интернет-магазина AliExpress закрыли возможность оплаты покупок за доллары через сервис Qiwi. Как сообщает Ferra, такой способ был крайне актуален из-за курсовой разницы на других площадках.

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Отмечается, что в настоящее время при попытке оплатить товары появляется сообщение о том, что заказ закрыт, а деньги обещают вернуть через несколько дней. Техническая поддержка AliExpress в некоторых случаях уведомляет покупателя о том, что решение закрыть заказ связано с соображениями безопасности.

По данным Ferra, проблему с еще одним способом оплаты выявили 20 июня. В прошлом российские пользователи активно покупали товары из Китая через Qiwi из-за того, что у сервиса был крайне выгодный курс доллара США — на 8-12 руб. ниже, чем у AliExpress.

В новых версиях приложения нельзя выбрать Qiwi в качестве источника оплаты, но теперь интернет-магазин вернул возможность оплаты банковской карты российского банка с конвертацией рублей в доллары. Однако пользователи пожаловались на то, что разница в курсах валют крайне невыгодная, и начали выставлять низкие оценки приложению AliExpress.