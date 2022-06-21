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1 час назад

Эксперимент показал, что люди могут научиться эхолокации за 10 недель

Газета.Ruиещё 2

Большинство людей могут научиться эхолокации, используя щелкающие звуки для создания эхо. Статья об этом была опубликована в PLOS One.

Эксперимент показал, что люди могут научиться эхолокации за 10 недель
Фото: Газета.руГазета.ру

Эхолокация — это метод определения расстояния до предметов путем анализа отраженного от них звука, инфразвука или ультразвука. Ее широко применяют как подводные животные, вроде дельфинов, так и летучие мыши, благодаря чему они могут при полете не натыкаться на предметы даже в абсолютной темноте. Кроме того, известно, что многие слепые люди самостоятельно учатся эхолокации с помощью звуков собственных шагов или постукивания тростью.

Всего за 10 недель исследователи смогли научить добровольцев огибать препятствия и распознавать размер объектов, используя звуковые отклики. Всего в эксперименте приняли участие 12 с детства слепых человек, и 14 зрячих. «Я не могу вспомнить ни одной другой работы со слепыми участниками, которая получила бы столь восторженные отклики», — сказал психолог Лор Талер из Даремского университета в Великобритании.

Участников обучали перемещаться по лабиринтам — коридорам в виде Т-образных перекрестков, U-образных изгибов и зигзагов — и определять размер и ориентацию объектов с помощью щелчков ртом. При этом недавно обученные люди показали себя почти также хорошо, как и те, кто самостоятельно обучился эхолокации давно. В дополнительных тестах на определение формы и ориентации тех или иных поверхностей участники исследования также показали примерно равные результаты с более опытными людьми. При этом возраст обучающегося не имел принципиального значения, как и наличие зрения у человека.

Через три месяца после окончания учебных занятий слепые участники сказали, что эхолокация значительно помогла им перемещаться.

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