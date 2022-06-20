Россиянам дали совет после запрета скачивать Windows 10 и 11

Директор Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров (АППСИМ) Владимир Зыков в разговоре с «Рамблером» прокомментировал решение американской корпорации Microsoft ограничить возможность скачивать Windows 10 и 11 для россиян.





В России (при использовании операционной системы, скачанной из неофициального источника - прим. ред.) для простых пользователей обычно ответственность не наступает, она обычно наступает только для коммерческих компаний. В России есть компании, которые представляют интересы того же Microsoft, например, организация под названием BSA (Business Solutions Adviser). Это одна из тех организаций, которые борются с пиратством от имени Microsoft. Там есть штрафные санкции и есть уголовные. Уголовные, как правило, в нашей стране не применяются, обычно это административные и штрафные санкции. Соответственно, если компанию ловят, то к ней применяются штрафные санкции за использование нелицензионной копии. Там мощные суммы, чтобы бизнес-пользователям не было удобно использовать подобные версии. Но это редкие случаи. Как правило, в такие организации заявляют обиженные работники, которые знают, что в их компании установлены нелицензионные версии ПО. Перед уходом они жалуются на свою компанию, к которой потом приходят с проверками.





Что касается обычных граждан, то тут можно вспомнить историю учителя по фамилии Поносов*, это интересный пример, но в целом граждан никогда не трогали в нашей стране за использование нелицензионных копий. Люди, я бы сказал, исторически сидели на нелегалке. Чем это грозит? Чем угодно, потому что те люди, которые собирают дистрибутив Windows и много чего еще взламывают, конечно, могут туда вставить любые недекларированные возможности по шпионажу, по чему угодно. Возможностей, которые можно туда интегрировать, большое количество. Поэтому люди идут на определенные риски, используя взломанные, пиратские копии Windows. Но если люди скачивают Windows из официальных или доверенных источников и активируют ее при помощи взломанного ключа, а не покупают уже взломанную версию, то здесь вероятность того, что все будет нормально, близка к 100 процентам. Если ключ будет принят, конечно.





MSDN-версии Windows качать можно, но там могут быть определенные последствия, потому что здесь надо доверять тому человеку, который такие версии собирает. Если доверия нет, то можно скачивать официальный Windows и искать всякие "ломалки", которые взламывают текущую версию. Таких штук, которые позволяют просто произвести активацию лицензионной копии, очень много. Но это нелегальная активация.



Люди, с одной стороны, уже будут покупать компьютеры с Windows, они не будут "заморачиваться" с установкой. С другой стороны, те, кому нужно будет ставить новый Windows, будут искать специалистов среди своих друзей и знакомых или вызывать какого-то мастера. Но тут могут возникнуть определенные проблемы, потому что существует довольно большое количество мошенников. Они приходят и за переустановку Windows или каких-то программ "заряжают" какие-то бешеные ценники. В целом пока непонятно, как все это будет работать. В России , может быть, это и не будут продавать, но будет ли блокироваться работа? Скорее всего, нет. Значит, будут покупаться какие-то ключи за границей, на иностранных ресурсах. Сама Windows будет также скачиваться с иностранных платформ в лучшем случае, в худшем - нелегальные версии с каких-нибудь трекеров. Мы так жили в 2000-х - все пользовались нелегальными версиями операционной системы. На дисках с Windows, кроме самой операционной системы, было множество полезных добавочных функций. Когда вы ставите "Винду", вы можете выбрать дополнительные программы, которые будут работать вместе с ней. Это, например, плееры, офисные пакеты, редакторы и множество всего другого... В таких условиях мы уже жили. И в целом России не привыкать жить на пиратских версиях операционной системы.В России (при использовании операционной системы, скачанной из неофициального источника - прим. ред.) для простых пользователей обычно ответственность не наступает, она обычно наступает только для коммерческих компаний. В России есть компании, которые представляют интересы того же Microsoft, например, организация под названием BSA (Business Solutions Adviser). Это одна из тех организаций, которые борются с пиратством от имени Microsoft. Там есть штрафные санкции и есть уголовные. Уголовные, как правило, в нашей стране не применяются, обычно это административные и штрафные санкции. Соответственно, если компанию ловят, то к ней применяются штрафные санкции за использование нелицензионной копии. Там мощные суммы, чтобы бизнес-пользователям не было удобно использовать подобные версии. Но это редкие случаи. Как правило, в такие организации заявляют обиженные работники, которые знают, что в их компании установлены нелицензионные версии ПО. Перед уходом они жалуются на свою компанию, к которой потом приходят с проверками.Что касается обычных граждан, то тут можно вспомнить историю учителя по фамилии Поносов*, это интересный пример, но в целом граждан никогда не трогали в нашей стране за использование нелицензионных копий. Люди, я бы сказал, исторически сидели на нелегалке. Чем это грозит? Чем угодно, потому что те люди, которые собирают дистрибутив Windows и много чего еще взламывают, конечно, могут туда вставить любые недекларированные возможности по шпионажу, по чему угодно. Возможностей, которые можно туда интегрировать, большое количество. Поэтому люди идут на определенные риски, используя взломанные, пиратские копии Windows. Но если люди скачивают Windows из официальных или доверенных источников и активируют ее при помощи взломанного ключа, а не покупают уже взломанную версию, то здесь вероятность того, что все будет нормально, близка к 100 процентам. Если ключ будет принят, конечно.MSDN-версии Windows качать можно, но там могут быть определенные последствия, потому что здесь надо доверять тому человеку, который такие версии собирает. Если доверия нет, то можно скачивать официальный Windows и искать всякие "ломалки", которые взламывают текущую версию. Таких штук, которые позволяют просто произвести активацию лицензионной копии, очень много. Но это нелегальная активация.Люди, с одной стороны, уже будут покупать компьютеры с Windows, они не будут "заморачиваться" с установкой. С другой стороны, те, кому нужно будет ставить новый Windows, будут искать специалистов среди своих друзей и знакомых или вызывать какого-то мастера. Но тут могут возникнуть определенные проблемы, потому что существует довольно большое количество мошенников. Они приходят и за переустановку Windows или каких-то программ "заряжают" какие-то бешеные ценники. Владимир Зыков Директор Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров (АППСИМ)

Ранее Microsoft ограничила для россиян возможность скачивать Windows 10 и 11, образцы этих операционных систем, а также программу Media Creation Tool со своего официального сайта. При попытке скачать программы появляется страница с ошибкой «404 — File or Directory not found». Об этом сообщило издание Cnews.ru. Специалисты портала выяснили, что в настоящее время проблема со скачиванием программ возникла у пользователей большинства российских крупных провайдеров. В частности, не смогли получить необходимые файлы те, кто подключен к сети через проводной интернет «Билайн», мобильный Теле2, МТС, «Билайн».Редакция обнаружила, что обойти запрет вполне возможно. Для этого необходимо зайти на сайт с любого IP-адреса, кроме российских. Кроме того, до скачивания программ необходимо выбрать любой язык сайта, кроме русского.