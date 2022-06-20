Раскрыты ключевые характеристики флагманского смартфона Xiaomi 12S

Xiaomi планирует в ближайшее время выпустить новую серию флагманских смартфонов. Это линейка Xiaomi 12S, которая будет состоять из базовой и Pro-версии. Новая утечка раскрыла некоторые ключевые характеристики и варианты памяти будущих устройств.

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Информацией поделился известный инсайдер Мукул Шарма (Mukul Sharma). Он утверждает, что в серии будет стандартная модель Xiaomi 12S с тремя конфигурациями памяти: 8 ГБ + 128 ГБ, 8 ГБ + 256 ГБ и топовый вариант 12 ГБ + 512 ГБ. Модель будет оснащена процессором Snapdragon 8+ Gen 1.

Что касается версии Pro, то она выйдет как с чипсетом MediaTek Dimensity, так и с Qualcomm Snapdragon. Последний вариант тоже будет представлен в трёх конфигурациях: 8 ГБ + 128 ГБ, 8 ГБ + 256 ГБ и 12 ГБ + 512 ГБ. Модель 12S Pro на базе Dimensity 9000 будет поставляться только с вариантами 8 ГБ + 256 ГБ и 12 ГБ + 512 ГБ.