В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+23° в 
USD 56.17EUR 58.80
Войти в почту
37 минут назад

До анонса раскрыты ключевые характеристики флагманского смартфона Xiaomi 12S

Ferra.ru

Xiaomi планирует в ближайшее время выпустить новую серию флагманских смартфонов. Это линейка Xiaomi 12S, которая будет состоять из базовой и Pro-версии. Новая утечка раскрыла некоторые ключевые характеристики и варианты памяти будущих устройств.

Раскрыты ключевые характеристики флагманского смартфона Xiaomi 12S
Фото: ferra.ruferra.ru

Информацией поделился известный инсайдер Мукул Шарма (Mukul Sharma). Он утверждает, что в серии будет стандартная модель Xiaomi 12S с тремя конфигурациями памяти: 8 ГБ + 128 ГБ, 8 ГБ + 256 ГБ и топовый вариант 12 ГБ + 512 ГБ. Модель будет оснащена процессором Snapdragon 8+ Gen 1.

Что касается версии Pro, то она выйдет как с чипсетом MediaTek Dimensity, так и с Qualcomm Snapdragon. Последний вариант тоже будет представлен в трёх конфигурациях: 8 ГБ + 128 ГБ, 8 ГБ + 256 ГБ и 12 ГБ + 512 ГБ. Модель 12S Pro на базе Dimensity 9000 будет поставляться только с вариантами 8 ГБ + 256 ГБ и 12 ГБ + 512 ГБ.

Кроме того, что модель 12S Pro с процессором Snapdragon 8+ Gen 1 будет поддерживать быструю зарядку мощностью 120 Вт.

Наука и техника,Qualcomm,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители