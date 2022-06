Разгадана тайна появления сверхмассивных белых карликов

Ученые Китайской академии наук разгадали тайну возникновения необычного типа белых карликов — сверхмассивных углеродно-кислородных белых карликов. Согласно результатам, опубликованным в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, эти объекты возникают в результате слияния белых карликов двух других типов.

Согласно моделям звездной эволюции, белые карлики (WD) с массой менее примерно 0,45 массы Солнца являются гелиевыми (He), а с массами от 0,45 до 1,05 массы Солнца — углеродно-кислородными (CO). Белые карлики с массой более 1,05 массы Солнца содержат кислородно-неоновые (ONe) ядра и обычно называются сверхмассивными белыми карликами (UMWD). Дальнейшая эволюция белых карликов выражается в их постепенном охлаждении, однако имеются данные, что UMWD испытывают задержки охлаждения, причиной которых являются такие механизмы, как кристаллизация и осаждение элементов. Предполагается, что эти белые карлики являются одновременно и углеродно-кислородными (UMCOWD).