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1 час назад

Для Internet Explorer установили надгробие

Елена Прошина

Южнокорейский разработчик Чон Ки Ён потратил $330 (около 19 тыс. рублей) на установку памятника браузеру Internet Explorer, поддержку которого Microsoft остановила 15 июня. Как сообщает «Чемпионат.com», на надгробии размещена ироничная эпитафия.

Для Internet Explorer установили надгробие
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«27.08.1995 — 15.06.2022. Он был хорошим инструментом для скачивания других браузеров», — написано на плите.

Сам Ки Ён рассказал, что решил отдать приложению последние почести, однако не пошутить при этом не смог. Он отметил, что нередко его клиенты просили адаптировать сайты так, чтобы они выглядели хорошо именно на Internet Explorer. Кроме того, разработчик признался, что не ожидал столь положительной реакции на памятник в сети, за что ему стоит еще раз поблагодарить легендарный браузер.

Напомним, что 15 июня Microsoft объявила о прекращении поддержки Internet Explorer. Браузер всё ещё будет работать в штатном режиме, однако перестанет получать важные обновления. Кроме того, при запуске программы пользователей будут автоматически перенаправлять на официальный сайт с предложение установить браузер Edge.

Наука и техника,Microsoft,
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