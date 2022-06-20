Для Internet Explorer установили надгробие

Сам Ки Ён рассказал, что решил отдать приложению последние почести, однако не пошутить при этом не смог. Он отметил, что нередко его клиенты просили адаптировать сайты так, чтобы они выглядели хорошо именно на Internet Explorer. Кроме того, разработчик признался, что не ожидал столь положительной реакции на памятник в сети, за что ему стоит еще раз поблагодарить легендарный браузер.