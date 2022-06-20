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1 час назад

Telegram запустил премиум-подписку

Елена Прошина

Telegram запустил платную премиум-подписку с дополнительными функциями. Согласно сообщению, которое распространили разработчики, количество активных пользователей мессенджера превысило 700 млн человек в месяц.

Telegram запустил премиум-подписку
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что премиум-подписчики получат мгновенную расшифровку голосовых сообщений в текст, отключение рекламы, а также снятие различных ограничений. Они смогут оформлять до 1000 подписок на каналы, создавать до 20 настраиваемых папок с чатами, выбирать 10 избранных стикеров и другое.

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Также с подпиской Telegram Premium можно отправлять файлы объемом до 4 ГБ — просматривать и скачивать их смогут все пользователи, вне зависимости от наличия подписки. Скорость соединения для премиум-пользователей увеличат.

Кроме того, подписчики получат особый значок, который отображается рядом с именем, уникальные реакции и эксклюзивные иконки приложения.

Стоимость Telegram Premium при покупке приложения через iOS — 449 рублей. Также сообщалось о возможности купить подписку за 379 рублей через Telegram-бота для пользователей на Android и других платформах, однако пока он недоступен.

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