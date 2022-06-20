Где и как скачать Windows после запрета Microsoft

Компания Microsoft официально закрыла доступ к загрузке операционной системы Windows на территории РФ. Эта новость не стала ни для кого сюрпризом: ранее корпорация заявила, что существенно сократит свой российский бизнес — ввод региональных ограничений стал одним из запланированных шагов. Впрочем, несмотря на блокировку, скачать Windows все еще не сложно. Рассказываем, как это сделать.

Фото: Microsoft Microsoft

Как скачать Windows 10 с официального сайта через VPN

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Несмотря на новые региональные ограничения, самым безопасным способом загрузки Windows остается официальный сайт Microsoft — просто теперь для этой процедуры придется воспользоваться VPN-сервисом. При помощи утилиты Media Creation Tool все еще можно создать загрузочный диск для установки операционной системы, однако важно учитывать два момента.

Вам понадобится пустой флеш-накопитель объемом не менее 8 ГБ (желательно хотя бы 16 ГБ). Перед очисткой заранее скопируйте данные с флешки, чтобы не потерять их. Media Creation Tool подгружает файлы Windows из Сети, но многие бесплатные VPN либо намеренно занижают скорость загрузки, либо ставят жесткий лимит на трафик. Для скачивания дистрибутива лучше всего воспользоваться одним из платных сервисов.

Некоторые пользователи сообщают, что держать VPN включенным после загрузки Media Creation Tool не обязательно — программа скачает дистрибутив и через обычное подключение. Этот метод работает не всегда, но имейте в виду на всякий случай.

Если нюансы выше вас не смущают, то сам по себе процесс предельно прост. Сейчас мы расскажем, что нужно делать.

Вставьте флеш-накопитель в USB-порт компьютера.

Откройте официальный сайт загрузки Windows. Пролистайте страницу вниз и найдите кнопку «Скачать средство сейчас» — нажмите на нее, чтобы загрузить Media Creation Tool.

Скриншот Когда программа скачается, запустите ее и примите условия лицензионного соглашения.

После этого на экране появится две опции — выберите «Создать установочный носитель» и нажмите «Далее».

Скриншот Программа предложит вам выбрать параметры операционной системы. Убедитесь, что в графе «Выпуск» стоит нужная вам версия Windows, и вновь нажмите «Далее».

Скриншот Наконец, в меню выбора носителя выберите опцию «USB-устройство флэш-памяти». На всякий случай проверьте, не забыли ли вы подключить флешку — если да, то сделайте это сейчас и нажмите «Далее».

Скриншот Если вы все сделали правильно, на следующем экране появится список подключенных флеш-накопителей — выберите тот, на который вы хотите загрузить файлы Windows. Напомним, для этого понадобится не менее 8 ГБ свободного места.

Нажмите «Далее» в последний раз, чтобы начать загрузку Windows.

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Как скачать Windows 10 из других источников

Если вы не располагаете надежным VPN-сервисом, то дистрибутив операционной системы можно найти и в других источниках. Прежде всего, на различных торрент-трекерах — там регулярно появляются копии официальных файлов от Microsoft. Но, опять же, прежде чем скачивать на компьютер что попало, необходимо соблюдать базовые меры предосторожности.

Не скачивайте любительские сборки Windows. На торрент-трекерах можно найти много модифицированных версий операционной системы, снабженных пакетом дополнительных программ. Во-первых, всегда есть риск, что среди этих программ скрывается вредоносный софт, который поставит безопасность системы под угрозу. Во-вторых, подобные сборки обычно взламывают лицензионную защиту, что прямо нарушает закон. Помните, что официальные копии Windows даже при загрузке через торрент потребуют ключ активации, который нужно приобрести отдельно. Обязательно обратите внимание на состояние раздачи. Изучите комментарии других пользователей, проверьте, подтвержден ли статус раздачи администрацией трекера. Это поможет вам избежать заведомо вредоносных файлов. Перед загрузкой торрента проверьте содержимое раздачи. Для установки базовой версии Windows нужен только сам образ диска — обычно он представлен в формате iso-файла, содержимое которого потом надо будет записать на флешку.