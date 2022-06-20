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33 минуты назад

Учёные предложили убивать муравьёв вирусами

Ferra.ru

Учёные ищут решение проблемы инвазивных видов, то есть таких, что были ввезены куда-то из естественной среды обитания. Такие виды угрожают экосистеме на новом месте. В частности, исследователей беспокоило наличие в Северной Америке огненных муравьёв. Поэтому они превратили убивающий их вирус в оружие.

Учёные предложили убивать муравьёв вирусами
Фото: FerraFerra

Группа исследователей заявила, что она успешно сократила дикую популяцию завезённых во Флориду огненных муравьёв. Дело в том, что муравьи уменьшают биоразнообразие на месте. Чтобы бороться с ними, команда использовала вирус Solenopsis invicta 3.

«Лабораторные испытания показали, что вирус Solenopsis invicta 3 может быть эффективным естественным средством борьбы с его хозяином, красным завезённым огненным муравьём», — пояснили исследователи.

Вирус мог бы заменить пестициды в таких местах, как детские площадки, общественные пространства и сельскохозяйственные угодья.

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