Учёные предложили убивать муравьёв вирусами

Учёные ищут решение проблемы инвазивных видов, то есть таких, что были ввезены куда-то из естественной среды обитания. Такие виды угрожают экосистеме на новом месте. В частности, исследователей беспокоило наличие в Северной Америке огненных муравьёв. Поэтому они превратили убивающий их вирус в оружие.

Фото: Ferra Ferra

Группа исследователей заявила, что она успешно сократила дикую популяцию завезённых во Флориду огненных муравьёв. Дело в том, что муравьи уменьшают биоразнообразие на месте. Чтобы бороться с ними, команда использовала вирус Solenopsis invicta 3.

«Лабораторные испытания показали, что вирус Solenopsis invicta 3 может быть эффективным естественным средством борьбы с его хозяином, красным завезённым огненным муравьём», — пояснили исследователи.