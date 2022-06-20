Названа новая причина подорожания техники

Доставка товаров в Россию силами маркетплейсов в рамках параллельного импорта может повысить цены на электронику и другую продукцию до 50%. Сообщение об этом появилось на сайте издания «Коммерсантъ».

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Сообщается, что такие торговые онлайн-площадки, как «Яндекс.Маркет» и Ozon, занялись доставкой в Россию товаров, производители которых отказались от официального присутствия в стране. Так, в «Яндекс» сообщили, что уже получили первую партию электроники и бытовой техники, заказанных в рамках параллельного импорта. Речь идет о посудомоечных машинах, духовых шкафах, варочных панелях и видеокартах.

В Ozon тоже отчитались о доставке первых посылок из-за границы. В числе заказанной продукции оказалась техника компании Apple. Кроме того, в Ozon отметили, что планируют в ближайшее время запустить продажу товаров люксовых брендов, входящих в холдинги LVMH (Christian Dior, Louis Vuitton, Givenchy и не только) и Kering (Balenciaga, Bottega Veneta, Gucci и другие).

Опрошенные «Коммерсантом» эксперты отметили, что усилия маркетплейсов позволят избежать взрывного роста контрафакта, но при этом скажутся на ценниках товаров. Издание отмечает, что из-за непростой логистики продукция, поставляемая по параллельному импорту, вырастет в цене на 5-50% относительно цен до 24 февраля.