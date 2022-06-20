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27 минут назад

На YouTube заблокировали каналы шоу «Модный приговор» и «Давай поженимся!»

Lenta.ruиещё 1

Видеохостинг YouTube заблокировал каналы российской медиагруппы «Красный квадрат». Об этом сообщается при попытке открыть страницу на сайте видеосервиса.

На YouTube заблокировали каналы популярных шоу Первого канала
Фото: ТАССТАСС

«Этот аккаунт заблокирован за нарушение условий использования YouTube», — говорится в уведомлении.

Под блокировку попали каналы «Модный приговор», «Давай поженимся!», «Кто хочет стать миллионером?», а также ряд других аккаунтов, продюсированием которых занимается «Красный квадрат» — крупнейший производитель телевизионного контента в России.

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В мае YouTube заблокировал аккаунт директора вещания RT Антона Красовского. При попытке зайти на страницу сообщалось, что канал «недоступен для просмотра». Причину ограничений видеохостинг не назвал. В марте Красовский попал в санкционный список Великобритании.

Кроме того, в марте предпринимателя Аркадия Ротенберга, купившего в 2014 году контрольный пакет акций медиахолдинга, включили в санкционный список США, Евросоюза (ЕС) и Великобритании
Наука и техника,Антон Красовский,Аркадий Ротенберг,Microsoft,ЕС,
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