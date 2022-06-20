На YouTube заблокировали каналы популярных шоу Первого канала

Видеохостинг YouTube заблокировал каналы российской медиагруппы «Красный квадрат». Об этом сообщается при попытке открыть страницу на сайте видеосервиса.

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«Этот аккаунт заблокирован за нарушение условий использования YouTube», — говорится в уведомлении.

Под блокировку попали каналы «Модный приговор», «Давай поженимся!», «Кто хочет стать миллионером?», а также ряд других аккаунтов, продюсированием которых занимается «Красный квадрат» — крупнейший производитель телевизионного контента в России.