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30 минут назад

«Роскосмос» показал подводные тренировки российских космонавтов для полета к МКС

Газета.Ru

В «Роскосмосе» продемонстрировали фотографии подводных тренировок российских космонавтов. Кадры были опубликованы руководителем пресс-службы «Роскосмоса» в его Telegram-канале.

«Роскосмос» показал подводные тренировки российских космонавтов
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Пресс-служба Роскосмоса

«Российские космонавты Прокопьев и Петелин в этот момент тренируются в гидролаборатории. Тренировки ведутся регулярно, их проводят в гидролаборатории через день», — говорится в сопровождающем фотографии сообщении.

Пресс-служба Роскосмоса

«Роскосмос» не уточнил, в какой именно подводной лаборатории проходит подготовка, но, вероятно, речь идет о Гидролаборатории в Звездном городке. Судя по внешнему виду, ее оборудование имитирует космическую станцию. Космонавты Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин были членами дублирующего экипажа корабля «Союз МС-21», который отправился к МКС 18 марта. Сейчас они готовятся к миссии МКС-68, участником которой также должна быть Анна Кикина, проходящая тренировки в США в рамках «обмена креслами» между американской стороной и «Роскосмосом». Сергей Прокопьев ранее летал на МКС в 2018 году.

Наука и техника,Дмитрий Петелин,Анна Кикина,Сергей Прокопьев,Роскосмос,
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