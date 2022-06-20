«Роскосмос» показал подводные тренировки российских космонавтов

«Российские космонавты Прокопьев и Петелин в этот момент тренируются в гидролаборатории. Тренировки ведутся регулярно, их проводят в гидролаборатории через день», — говорится в сопровождающем фотографии сообщении.

«Роскосмос» не уточнил, в какой именно подводной лаборатории проходит подготовка, но, вероятно, речь идет о Гидролаборатории в Звездном городке. Судя по внешнему виду, ее оборудование имитирует космическую станцию. Космонавты Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин были членами дублирующего экипажа корабля «Союз МС-21», который отправился к МКС 18 марта. Сейчас они готовятся к миссии МКС-68, участником которой также должна быть Анна Кикина, проходящая тренировки в США в рамках «обмена креслами» между американской стороной и «Роскосмосом». Сергей Прокопьев ранее летал на МКС в 2018 году.