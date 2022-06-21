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12 минут назад

Астрономы обнаружили странный спиральный объект в центре Галактики

Ferra.ruиещё 2

Астрономы, изучая центр Млечного Пути, обнаружили нечто, похожее на миниатюрную спиральную галактику, которая вращается вокруг одной большой звезды.

В центре Галактики обнаружили странный объект
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Звезда, расположенная примерно в 26 000 световых лет от Земли, примерно в 32 раза массивнее Солнца. Она находится внутри огромного диска закрученного газа. Такие диски широко распространены во Вселенной и служат «звёздным топливом» — помогают молодым звёздам превращаться в большие яркие солнца. Однако астрономы ранее не видели спиральных объектов, похожих на галактики в миниатюре, вокруг звёзд.

Коррекция орбиты МКС внезапно прервалась

Учёные предположили, что диск газа был взволнован из-за столкновения с другим объектом, возможно, массивной звездой. Чтобы проверить эту гипотезу, команда рассчитала дюжину потенциальных орбит загадочного объекта, а затем провела моделирование, чтобы увидеть, могла ли какая-либо из этих орбит закрутить диск по спирали. Оказалось, что такое вполне могло произойти.

«Хорошее совпадение между аналитическими расчётами, численным моделированием и наблюдениями ALMA (телескоп — прим.) даёт убедительные доказательства того, что спиральные рукава в диске являются остатками пролёта вторгшегося объекта», — заключили исследователи.

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