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32 минуты назад

Представлен один из самых дешёвых смартфонов Realme

Ferra.ruиещё 2

Realme представила смартфон начального уровня — Realme C30. Он оснащён аккумулятором ёмкостью 5000 мАч и большим 6,5-дюймовым экраном.

Realme представила один из самых дешевых телефонов
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Аппаратной основой Realme C30 стал процессор Unisoc T612, который изготовлен по 12-нм техпроцессу. Смартфон также получил ЖК-дисплей с разрешением HD+ и каплевидный вырез для 5-мегапиксельной селфи-камеры. На задней панели находится всего одна 8-мегапиксельная камера в сочетании со светодиодной вспышкой.

Телефон продаётся с 2/3 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ встроенной памяти, но есть слот для карт памяти microSD объеёмом до 1 ТБ. Смартфон работает под управлением облегчённой версии Android.

Есть у смартфона и минус — порт micro USB, позволяющий заряжать на мощности 10 Вт. Но всё компенсируется стоимостью.

Цены на Realme C30 начинаются со 100 долларов.

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