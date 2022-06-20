Российские ученые разработали безвредный заменитель сахара

Российские ученые обнаружили способ получения сладкого белка под названием браззеин – безвредного заменителя сахара. Разработка сотрудников Вятского госуниверситета (Киров) может стать альтернативой углеводным сахарам и внести вклад в борьбу с ожирением, пишет газета «Известия».
Браззеин – это белок, который в 2000 раз слаще, чем обычный сахар. Разработка промышленной технологии его производства – один из действенных способов сокращения в еде «скрытого сахара», снижения калорийности продуктов и борьбы с ожирением.
Для разработки широкой линейки низкокалорийных продуктов нужны эффективные технологии производства браззеина, отметил проректор по науке ВятГУ Сергей Литвинец.
«Наши идеи направлены прежде всего не на получение самого сладкого белка, а на разработку технологических решений, которые помогут снизить стоимость получаемого продукта», – отметил он.
Он добавил, что с помощью методов белковой инженерии были созданы генетические конструкции для биосинтеза мутантных форм браззеина. Причем, по его словам, сырье, белок, производство – все это отечественное.
«Это уникальное для России исследование», – подчеркнул Литвинец.