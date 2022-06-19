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23 минуты назад

Telegram официально запустил платную премиум-подписку

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Telegram наконец запустил платную премиум-подписку с множеством дополнительных функций, а заодно сообщил, что количество активных пользователей мессенджера превысило 700 миллионов человек в месяц.

Telegram официально запустил платную премиум-подписку
Фото: Telegram Telegram

Какие функции доступны по подписке?

  • Мгновенная расшифровка голосовых сообщений.
  • Отключение рекламы.
  • Вдвое меньше ограничений. До 1000 подписок на каналы, до 20 папок с чатами, до 10 закреплённых чатов в основном списке, до 10 избранных стикеров – и многое другое.
  • Отправка файлов объёмом до 4 ГБ. С подпиской Telegram Premium можно отправлять файлы объёмом до 4 ГБ каждый. Просматривать и скачивать их смогут все пользователи, вне зависимости от наличия подписки.
  • Ускоренная загрузка. Скачивание видео и других файлов на максимальной скорости без ограничений.
  • Удобная загрузка из сторонних приложений.
  • Значок подписчика. Рядом с именем каждого подписчика отображается особый значок.
  • Уникальные реакции.
  • Эксклюзивные иконки приложения.

Цена подписки при покупке через приложение iOS – 449 рублей. Также сообщалось о возможности купить подписку за 379 рублей через Telegram-бота, но он пока что недоступен.

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