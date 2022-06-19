Telegram официально запустил платную премиум-подписку

Telegram наконец запустил платную премиум-подписку с множеством дополнительных функций, а заодно сообщил, что количество активных пользователей мессенджера превысило 700 миллионов человек в месяц.
Фото: Telegram Telegram
Какие функции доступны по подписке?
- Мгновенная расшифровка голосовых сообщений.
- Отключение рекламы.
- Вдвое меньше ограничений. До 1000 подписок на каналы, до 20 папок с чатами, до 10 закреплённых чатов в основном списке, до 10 избранных стикеров – и многое другое.
- Отправка файлов объёмом до 4 ГБ. С подпиской Telegram Premium можно отправлять файлы объёмом до 4 ГБ каждый. Просматривать и скачивать их смогут все пользователи, вне зависимости от наличия подписки.
- Ускоренная загрузка. Скачивание видео и других файлов на максимальной скорости без ограничений.
- Удобная загрузка из сторонних приложений.
- Значок подписчика. Рядом с именем каждого подписчика отображается особый значок.
- Уникальные реакции.
- Эксклюзивные иконки приложения.
Цена подписки при покупке через приложение iOS – 449 рублей. Также сообщалось о возможности купить подписку за 379 рублей через Telegram-бота, но он пока что недоступен.