Telegram официально запустил платную премиум-подписку

Telegram наконец запустил платную премиум-подписку с множеством дополнительных функций, а заодно сообщил, что количество активных пользователей мессенджера превысило 700 миллионов человек в месяц.

Какие функции доступны по подписке?

Цена подписки при покупке через приложение iOS – 449 рублей. Также сообщалось о возможности купить подписку за 379 рублей через Telegram-бота, но он пока что недоступен.