Эксперт: Ряд сервисов Microsoft может прекратить работать в РФ

Некоторые сервисы компании Microsoft, функционирующие на облачной платформе live.com, могут стать недоступными для жителей России. Об этом заявил РИА «Новости» заместитель директора Центра компетенций НТИ «Технологии доверенного взаимодействия» на базе ТУСУР Руслан Пермяков.

«Вероятно, мы будем и дальше испытывать проблемы с доступом к продуктам компании. Например, может пропадать доступ к облачной платформе live.com. На ней все завязано: пакет продуктов Microsoft 365, хранилище OneDrive, почтовый домен Outlook, Skype и игровые сервисы», — предупредил эксперт.

По его мнению, «критические обновления будут доступны позже», в то время как другие устройства, такие как игровые консоли, могут перестать работать. Это может привести «к миграции либо на другие продукты, либо на пиратские версии», резюмировал Пермяков.

В начале июня Microsoft заявила о существенном сокращении своей деятельности на территории России. Компания продолжит исполнять действующие контрактные обязательства перед российскими пользователями.