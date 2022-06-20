Новая разработка позволит пользоваться смартфонами при ярком солнце

Интернет-ресурс ScienceDaily публикует материал о создании учеными с факультета фундаментальных и прикладных наук университета Цукубы метода получения проводящих полимеров, принимающих спиральную конфигурацию. Появление дисплеев на основе светодиодов из органических материалов в свое время позволило значительно снизить цены на телевизоры и мониторы даже с огромной диагональю. Но ученые все еще ищут новые, более совершенные материалы.

Фото: Samsung Samsung

Используя жидкий кристалл в качестве шаблона, ученые смогли получить оптически активные полимеры, способные преобразовывать линейно поляризованный свет в свет с круговой поляризацией. Это позволит еще больше снизить стоимость “умных” дисплеев.

Круг подобных материалов крайне ограничен. Но круговая поляризация позволит создать новые типы дисплеев, например, такие, которые можно будет читать при ярком солнечном свете, не снимая солнцезащитных очков. Очки линейно поляризованы и не являются препятствием для круговой поляризации.

Чтобы получить материал с новыми свойствами, специалисты взяли обычные линейные жидкие кристаллы и добавили к ним мономер, который заставил кристаллы закрутиться в спираль. Затем ученые пропустили электрический ток, и мономер полимеризовался – затвердел в форме спирали. Далее жидкие кристаллы растворили и вымыли, оставив только полимерный каркас, скрученный в спираль.