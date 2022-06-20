В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+18° в 
USD 56.71EUR 59.33
Войти в почту
1 час назад

ScienceDaily: разработка японских ученых позволит пользоваться смартфонами при ярком солнце

FBM.ruиещё 1

Интернет-ресурс ScienceDaily публикует материал о создании учеными с факультета фундаментальных и прикладных наук университета Цукубы метода получения проводящих полимеров, принимающих спиральную конфигурацию. Появление дисплеев на основе светодиодов из органических материалов в свое время позволило значительно снизить цены на телевизоры и мониторы даже с огромной диагональю. Но ученые все еще ищут новые, более совершенные материалы.

Новая разработка позволит пользоваться смартфонами при ярком солнце
Фото: SamsungSamsung

Используя жидкий кристалл в качестве шаблона, ученые смогли получить оптически активные полимеры, способные преобразовывать линейно поляризованный свет в свет с круговой поляризацией. Это позволит еще больше снизить стоимость “умных” дисплеев.

Круг подобных материалов крайне ограничен. Но круговая поляризация позволит создать новые типы дисплеев, например, такие, которые можно будет читать при ярком солнечном свете, не снимая солнцезащитных очков. Очки линейно поляризованы и не являются препятствием для круговой поляризации.

Чтобы получить материал с новыми свойствами, специалисты взяли обычные линейные жидкие кристаллы и добавили к ним мономер, который заставил кристаллы закрутиться в спираль. Затем ученые пропустили электрический ток, и мономер полимеризовался – затвердел в форме спирали. Далее жидкие кристаллы растворили и вымыли, оставив только полимерный каркас, скрученный в спираль.

Получившаяся оптика может преобразовывать линейно поляризованный свет, например, от подсветки дисплеев, в свет с круговой поляризацией. Этим светом можно управлять с помощью фильтров, но уже с круговой поляризацией. Пока трудно предсказать, как это будет использоваться специалистами, но ясно одно – подобные экраны могут стать перспективными для наружного применения.

Наука и техника,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители