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33 минуты назад

Смартфоны среднего класса начнут снимать лучше: выйдет первая 108-Мп камера марки Sony

Ferra.ruиещё 1

В прошлом году в сегменте смартфонов среднего уровня появились 50-мегапиксельные датчики, однако некоторые аппараты до сих пор использовали более старые 48-мегапиксельные и 64-мегапиксельные сенсоры. Похоже, это скоро изменится.

Sony готовит рекордную камеру бюджетных телефонов
Фото: Ferra.ruFerra.ru

По словам инсайдера Digital Chat Station, Sony работает над новым датчиком CMOS серии IMX800. Этот сенсор станет первым 100-мегапиксельным у Sony. До сих пор компания предпочитала фокусироваться на датчиках с более низким разрешением. Источник утверждает, что новый сенсор будет предназначен для телефонов среднего класса. Скорее всего, он станет прямым конкурентом Samsung HM2, который используется в таких смартфонах, как Redmi Note 11 Pro 5G и Redmi K50 Pro.

Помимо этого, Sony работает над большим сенсором серии IMX900.

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