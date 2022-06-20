Sony готовит рекордную камеру бюджетных телефонов

В прошлом году в сегменте смартфонов среднего уровня появились 50-мегапиксельные датчики, однако некоторые аппараты до сих пор использовали более старые 48-мегапиксельные и 64-мегапиксельные сенсоры. Похоже, это скоро изменится.

По словам инсайдера Digital Chat Station, Sony работает над новым датчиком CMOS серии IMX800. Этот сенсор станет первым 100-мегапиксельным у Sony. До сих пор компания предпочитала фокусироваться на датчиках с более низким разрешением. Источник утверждает, что новый сенсор будет предназначен для телефонов среднего класса. Скорее всего, он станет прямым конкурентом Samsung HM2, который используется в таких смартфонах, как Redmi Note 11 Pro 5G и Redmi K50 Pro.