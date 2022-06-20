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46 минут назад

The Register: Adobe готовится к недостаче выручки в 2022 году из-за ситуации на Украине

Газета.Ru

Компания Adobe, разрабатывающая Photoshop и ряд других программ для работы с графикой, снизила прогноз по выручке на 2022 год из-за спецоперации на территории Украины. Сообщение об этом появилось на сайте издания The Register.

Авторы Photoshop сообщили о проблеме, возникшей из-за спецоперации на Украине
Фото: Газета.руГазета.ру

В декабре прошлого года компания рассчитывала получить по итогу 2022 года выручку в размере $17,9 млрд. Однако к началу третьего квартала, который стартовал 4 июня, компания снизила ожидания до отметки $17,65 млрд.

Хотя это снижение может показаться незначительным, реакция рынка не заставила себя долго ждать – 17 июня акции компании подешевели почти на 5%: с 365 до 349 долларов за бумагу. Это дополняет и без того неприятное падение стоимости акций на 30% с начала года.

Финансовый директор Adobe Дэн Дерн в разговоре с инвесторами объяснил причину снижения прогнозируемой выручки отказом от рынков России и Белоруссии из-за спецоперации на Украине. Также, по словам Дерна, не в пользу компании играет более выраженная, чем обычно, летняя рецессия на рынке.

Ранее «Газета.Ru» писала о начале продаж люксовой одежды в метавселенной Meta (признана экстремистской организацией).

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