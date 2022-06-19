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1 час назад

Россиян предупредили об опасности на фоне решения Microsoft

Майк Габриелян

Председатель Совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко заявил, что операционные системы Windows 10 и 11 становятся угрозой для российских пользователей.

Россиян предупредили об опасности на фоне решения Microsoft
Фото: MicrosoftMicrosoft

Компьютеры с этими ОС могут подвергаться вирусным атакам после запрета обновлений в России со стороны Microsoft. Эксперт призвал граждан переходить на Linux – свободное ПО, сообщает радиостанция «Говорит Москва».

«По статистике, у людей операционная система Windows 10 и 11... Корпорация запретила обновления, компьютеры наших пользователей с каждым днём будут всё более открыты для вирусных атак», - заявил Клименко.

По его словам, Microsoft вскоре вообще может дистанционно отключить свои операционные системы в РФ. Россияне рискуют потерять данные и пострадать от вирусных атак.

Microsoft запретила россиянам скачивать Windows 10 и 11

Пользователи могут избежать этого, перейдя на отечественную операционную систему на базе Linux, отметил Клименко. По его словам, она работоспособна. Неудобства возможны только из-за другого интерфейса.

«Наши отечественные системы полноценны, они встают на любой компьютер и работают. Документы писать можно, почту отправлять, браузеры те же самые. Прямо сейчас можно заменить, нажав на кнопку, основная проблема в том, что пользователи инертны», - заявил Клименко.

Проблемы могут возникнуть лишь у любителей игр, поскольку Linux не поддерживает популярные видеоигры.

Microsoft ещё в начале марта 2022 года поддержала антироссийские санкции и объявила о прекращении продажи своих товаров и предоставлении услуг в России.

Накануне стало известно, что американская корпорации Microsoft ограничила для россиян возможность скачивать Windows 10 и 11, образцы этих операционных систем, а также программу Media Creation Tool со своего официального сайта.

Наука и техника,Герман Клименко,Microsoft,
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