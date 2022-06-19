"Немного рановато": Представлен концепт iPhone 15 Pro

Как всем известно, уже осенью Apple официально представит новую линейку iPhone 14. При этом уже появляются концепты iPhone 15, который должен появиться лишь в конце 2023 года.

Изображенный на новый концептах смартфон выполнен в духе iPhone 14 Pro. Автор отталкивался от того, что фирменной челки уже не будет в iPhone 14 Pro, поэтому она не показана и на этих концептах, которые изображают iPhone 15 Pro. Блок основной камеры показан с тремя характерными модулями, но один из них перископный, а внешний вариант без выштамповки.