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3 часа назад

"Немного рановато": Представлен концепт iPhone 15 Pro

Ferra.ru

Как всем известно, уже осенью Apple официально представит новую линейку iPhone 14. При этом уже появляются концепты iPhone 15, который должен появиться лишь в конце 2023 года.

"Немного рановато": Представлен концепт iPhone 15 Pro
Фото: FerraFerra

Изображенный на новый концептах смартфон выполнен в духе iPhone 14 Pro. Автор отталкивался от того, что фирменной челки уже не будет в iPhone 14 Pro, поэтому она не показана и на этих концептах, которые изображают iPhone 15 Pro. Блок основной камеры показан с тремя характерными модулями, но один из них перископный, а внешний вариант без выштамповки.

Как утверждают некоторые слухи, флагман Apple 2023 года получит однокристальную систему A17 Biomic, дисплей с частотой 120 Гц и Touch ID, расположенный под экраном.

Ferra
Наука и техника,Apple,
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