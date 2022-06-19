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1 час назад

Microsoft запретила россиянам скачивать Windows 10 и 11

Lenta.ru

Американская корпорации Microsoft запретила скачивать Windows 10 и 11, образцы этих операционных систем, а также программу Media Creation Tool с официального сайта на территории России. Об этом сообщили пользователи, пишет CNews.

Microsoft запретила россиянам скачивать Windows 10 и 11
Фото: РИА НовостиРИА Новости

При попытке скачать программы, выдается страница с ошибкой «404 — File or Directory not found». Отмечается, что на данный момент официальных заявлений со стороны Microsoft не поступало.

Microsoft еще в начале марта 2022 года поддержала антироссийские санкции и объявила о прекращении продажи своих товаров и предоставлении услуг в России.

«Сегодня мы объявляем, что приостанавливаем все новые продажи продуктов и услуг Microsoft в России», — заявил президент компании БрэдБрэд Смит.

Топ-менеджер компании уточнил, что решение о временном прекращении работы компании в регионе принято из-за ситуации на Украине.

Наука и техника,Брэд Смит,Microsoft,
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