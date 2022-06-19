Китайцы сделали "долгоживущие" солнечные батареи

Антиоксидант ликопин помог стабилизировать перовскитные солнечные элементы. Об этом сообщает издание N+1.

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Перовскитные элементы считаются одним из наиболее перспективных для солнечной энергетики будущего. Они мало стоят и их легко изготовить, но ученые до сих пор не смогли решить проблему их быстрого разложения на свету. Постепенно в них ухудшается экстракция заряда, а через какое-то время разрушаются и сами кристаллы.

Хунвэй Сун и его коллеги из Цзилиньского университета решили использовать для стабилизации перовскитных солнечных элементов природный антиоксидант ликопин. Это вещество содержится в различных красных плодах, например, в шиповнике, помидорах и грейпфрутах (но его нет в вишне и клубнике), и используется, в том числе, как пищевой краситель. Китайские ученые предположили, что внесение ликопина поможет остановить оксисление перовскита и существенно продлить срок эксплуатации солнечного элемента.