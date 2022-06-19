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45 минут назад

Китайцы сделали "долгоживущие" солнечные батареи с помощью антиоксиданта из помидоров

Газета.Ru

Антиоксидант ликопин помог стабилизировать перовскитные солнечные элементы. Об этом сообщает издание N+1.

Китайцы сделали "долгоживущие" солнечные батареи
Фото: APAP

Перовскитные элементы считаются одним из наиболее перспективных для солнечной энергетики будущего. Они мало стоят и их легко изготовить, но ученые до сих пор не смогли решить проблему их быстрого разложения на свету. Постепенно в них ухудшается экстракция заряда, а через какое-то время разрушаются и сами кристаллы.

Хунвэй Сун и его коллеги из Цзилиньского университета решили использовать для стабилизации перовскитных солнечных элементов природный антиоксидант ликопин. Это вещество содержится в различных красных плодах, например, в шиповнике, помидорах и грейпфрутах (но его нет в вишне и клубнике), и используется, в том числе, как пищевой краситель. Китайские ученые предположили, что внесение ликопина поможет остановить оксисление перовскита и существенно продлить срок эксплуатации солнечного элемента.

После оптимизации всех параметров добавка ликопина позволила поднять эффективность перовскитного солнечного элемента с 20,6 до 23,6 процента. Стабильность тоже ожидаемо улучшилась: ячейки с ликопином проработали 3500 часов, сохранив более 92 процентов своей начальной эффективности. Эффективность элементов без добавок в тех же условиях снизилась вдвое уже за первые 2000 часов. Поскольку ликопин доступен, дешев и экологически чист, авторы разработки надеются, что ее удастся внедрить в производство.

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