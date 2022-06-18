Роскосмос предложил S7 передать "Морской старт" государству

Фото: РИА Новости РИА Новости

"Мы предложили другой вариант, передать государству этот ракетный комплекс с тем, чтобы мы потом нашли возможность непосредственно в Роскосмосе заняться его восстановлением", - сказал Рогозин в интервью телеканалу "Россия-24", отвечая на вопрос, есть ли какие-то перспективы у "Морского старта".

По словам главы Роскосмоса, в компании по этому вопросу решения нет. "Поэтому они ждали, я не знаю, чего они ждали, поэтому они сейчас начали сокращать своих людей. Это очень печальная, на самом деле, история", - отметил он.

Космодромом "Морской старт" состоит из пусковой плавучей платформы "Одиссей" и командного судна. Программа действовала до 2014 года - с платформы, базировавшейся у берегов США, было выполнено 32 пуска ракеты "Зенит". В 2014 году пусковую деятельность "Морского старта" приостановили, а в сентябре 2016 года владельцем ракетно-космического комплекса стала группа компаний S7.