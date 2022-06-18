Роскосмос предложил S7 передать "Морской старт" государству

Роскосмос предложил компании S7 отдать государству плавучий космодром "Морской старт", чтобы госкорпорация могла его восстановить. Об этом сообщил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
"Мы предложили другой вариант, передать государству этот ракетный комплекс с тем, чтобы мы потом нашли возможность непосредственно в Роскосмосе заняться его восстановлением", - сказал Рогозин в интервью телеканалу "Россия-24", отвечая на вопрос, есть ли какие-то перспективы у "Морского старта".
По словам главы Роскосмоса, в компании по этому вопросу решения нет. "Поэтому они ждали, я не знаю, чего они ждали, поэтому они сейчас начали сокращать своих людей. Это очень печальная, на самом деле, история", - отметил он.
Космодромом "Морской старт" состоит из пусковой плавучей платформы "Одиссей" и командного судна. Программа действовала до 2014 года - с платформы, базировавшейся у берегов США, было выполнено 32 пуска ракеты "Зенит". В 2014 году пусковую деятельность "Морского старта" приостановили, а в сентябре 2016 года владельцем ракетно-космического комплекса стала группа компаний S7.
Весной 2020 года командное судно и платформа перешли от побережья Соединенных Штатов и пришвартовались у причала Славянского судоремонтного завода в Приморье. В конце сентября прошлого года Рогозин сообщил, что судьба плавучего космодрома "Морской старт" должна быть окончательно определена в ближайшее время.