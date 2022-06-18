В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+26° в 
USD 56.71EUR 59.33
Войти в почту
1 час назад

Роскосмос предложил S7 передать "Морской старт" государству

ТАССиещё 1

Роскосмос предложил компании S7 отдать государству плавучий космодром "Морской старт", чтобы госкорпорация могла его восстановить. Об этом сообщил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

Роскосмос предложил S7 передать "Морской старт" государству
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Мы предложили другой вариант, передать государству этот ракетный комплекс с тем, чтобы мы потом нашли возможность непосредственно в Роскосмосе заняться его восстановлением", - сказал Рогозин в интервью телеканалу "Россия-24", отвечая на вопрос, есть ли какие-то перспективы у "Морского старта".

По словам главы Роскосмоса, в компании по этому вопросу решения нет. "Поэтому они ждали, я не знаю, чего они ждали, поэтому они сейчас начали сокращать своих людей. Это очень печальная, на самом деле, история", - отметил он.

Космодромом "Морской старт" состоит из пусковой плавучей платформы "Одиссей" и командного судна. Программа действовала до 2014 года - с платформы, базировавшейся у берегов США, было выполнено 32 пуска ракеты "Зенит". В 2014 году пусковую деятельность "Морского старта" приостановили, а в сентябре 2016 года владельцем ракетно-космического комплекса стала группа компаний S7.

Весной 2020 года командное судно и платформа перешли от побережья Соединенных Штатов и пришвартовались у причала Славянского судоремонтного завода в Приморье. В конце сентября прошлого года Рогозин сообщил, что судьба плавучего космодрома "Морской старт" должна быть окончательно определена в ближайшее время.

Наука и техника,Дмитрий Рогозин,АК S7,консорциум "Морской старт",Роскосмос,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители