«Вконтакте» запустит цифровые аватары пользователей

«Вконтакте» запустит Vmoji – сервис, создающий виртуальные аватары пользователей с помощью технологии распознавания лиц. Аватары можно будет использовать и внутри соцсети, и за ее пределами. Об этом в эфире канала «Россия-24» рассказал технический директор «Вконтакте» Александр Тоболь.

Фото: ВКонтакте ВКонтакте

Для получения аватара пользователю будет необходимо загрузить фотографию или сделать селфи. Используя собственный стиль отрисовки, нейросети смоделируют аватар максимально похожим на человека, распознанного по фотографии.

«Мы в ближайшее время запустим ваш виртуальный аватар, который будет доступен внутри сервисов "ВКонтакте" и будет доступен за пределами другим сервисам, которые работают на нашей экосистеме», - заявил Тоболь (цитата по ТАСС).

По его словам, люди стали больше времени проводить в виртуальном мире, и им скоро потребуется аватар, некое виртуальное представление и «инструмент самореализации».

«И мы хотим такой инструмент самореализации предоставить нашим пользователям, мы в первую очередь двигаемся в этом направлении», - добавил Тоболь.