«Вконтакте» запустит цифровые аватары пользователей

«Вконтакте» запустит Vmoji – сервис, создающий виртуальные аватары пользователей с помощью технологии распознавания лиц. Аватары можно будет использовать и внутри соцсети, и за ее пределами. Об этом в эфире канала «Россия-24» рассказал технический директор «Вконтакте» Александр Тоболь.
Для получения аватара пользователю будет необходимо загрузить фотографию или сделать селфи. Используя собственный стиль отрисовки, нейросети смоделируют аватар максимально похожим на человека, распознанного по фотографии.
«Мы в ближайшее время запустим ваш виртуальный аватар, который будет доступен внутри сервисов "ВКонтакте" и будет доступен за пределами другим сервисам, которые работают на нашей экосистеме», - заявил Тоболь (цитата по ТАСС).
По его словам, люди стали больше времени проводить в виртуальном мире, и им скоро потребуется аватар, некое виртуальное представление и «инструмент самореализации».
«И мы хотим такой инструмент самореализации предоставить нашим пользователям, мы в первую очередь двигаемся в этом направлении», - добавил Тоболь.
Ранее стало известно, что российские разработчики внедрят систему распознавания силуэтов в 35 странах в 2022 году.