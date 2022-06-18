Apple поделилась подробностями о фирменной двойной USB-C зарядке

Apple рассказала, как распределяется питание в новом 35-ваттном зарядном устройстве, представленном на WWDC. Соответствующая информация появилась на странице поддержки компании.

Фото: macrumors.com macrumors.com

Согласно сайту Apple, в большинстве случаев суммарная мощность в 35 Вт будет распределена поровну между двумя подключенными устройствами, за исключением, когда одно из них имеет более низкие требования к энергопотреблению — например, Apple Watch или AirPods.

Так, при подключении ноутбука и iPhone или iPad, каждое устройство получает по 17,5 Вт. Такая же мощность распределяется при подключении iPhone и iPad. При одновременной зарядке MacBook или iPhone и Apple Watch или AirPods мощность питания ноутбука или смартфона будет достигать 27,5 Вт, а для часов или наушников — до 7,5 Вт.

В ходе конференции WWDC Apple представила две разновидности зарядных устройств мощностью 35 Вт, которые поступили в продажу по цене в $60 (около 3,4 тыс. руб.).

Стандартная версия адаптера доступна во всех странах, где представлена Apple. Устройство оснащается съемной вилкой. Компактная версия зарядного блока доступна только в США, Канаде, Китае, Японии, и некоторых других странах, где используется американский тип розеток Type A.