"ВКонтакте" планирует запустить виртуальные аватары пользователей

"Если понимать, что мы окажемся через какое-то время в виртуальном мире, мы в это верим, то для нас понятно, что без вашего виртуального аватара, без некоторого вашего виртуального представления в мире внутри всех сервисов "ВКонтакте" никуда, поэтому мы в ближайшее время запустим ваш виртуальный аватар, который будет доступен внутри сервисов "ВКонтакте" и будет доступен за пределами другим сервисам, которые работают на нашей экосистеме", - заявил Тоболь.