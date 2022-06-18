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47 минут назад

"ВКонтакте" планирует запустить виртуальные аватары пользователей

ТАСС

"ВКонтакте" в ближайшее время запустит виртуальные аватары пользователей, которые будут доступны внутри сервисов социальной сети и за пределами других сервисов экосистемы VK. Об этом в интервью "Россия-24" в рамках ПМЭФ сообщил технический директор "ВКонтакте" Александр Тоболь.

"ВКонтакте" планирует запустить виртуальные аватары пользователей
Фото: вконтактевконтакте

"Если понимать, что мы окажемся через какое-то время в виртуальном мире, мы в это верим, то для нас понятно, что без вашего виртуального аватара, без некоторого вашего виртуального представления в мире внутри всех сервисов "ВКонтакте" никуда, поэтому мы в ближайшее время запустим ваш виртуальный аватар, который будет доступен внутри сервисов "ВКонтакте" и будет доступен за пределами другим сервисам, которые работают на нашей экосистеме", - заявил Тоболь.

Он пояснил, что появление виртуальных аватаров пользователей связано с тем, что люди стали больше времени проводить в виртуальном мире.

"Когда мы общаемся с друзьями, это время у нас в день растет. И нам необходимы инструменты самооптимизации, самореализации, эстетики. Многие покупают капсульные коллекции кроссовок в реальном мире, а кто-то уже покупает в виртуальном мире капсульные коллекции кроссовок, которые принадлежат только им. И мы хотим такой инструмент самореализации предоставить нашим пользователям, мы в первую очередь двигаемся в этом направлении", - добавил Тоболь.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит с 15 по 18 июня. Тема форума в этом году: "Новый мир - новые возможности". ТАСС выступает фотохост-агентством и информационным партнером мероприятия.

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