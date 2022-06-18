Стали известны причины отмены подписок Xbox Game Pass

Microsoft подтвердила, что отменила подписки пользователей Xbox Game Pass, купивших ее у мошенников, которые использовали баг. Об этом сообщает сетевое издание DTF.

Фото: Xbox Xbox

Отмечается, что 16 июня некоторым подписчикам Xbox Game Pass Ultimate на электронную почту поступило письмо от Microsoft, в котором говорилось о принудительном возврате средств за подписку. Теперь, 18 июня, представители Microsoft объяснили, что компания обнаружила группу продавцов, которые объединяли несколько пробных подписок Game Pass и конвертировали их в Game Pass Ultimate с помощью бага.

В компании подчеркнули, что подобное действие является нарушением соглашения о предоставлении услуг. Пользователям порекомендовали приобретать подписку на сервис в магазине Microsoft или у проверенных розничных реселлеров. Аккаунты пострадавших при этом не будут заблокированы.

Скольких пользователей могла затронуть мошенническая схема, не сообщается.