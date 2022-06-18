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29 минут назад

Microsoft подтвердила отмену подписок Game Pass Ultimate, купленных незаконным путем

Газета.Ru

Microsoft подтвердила, что отменила подписки пользователей Xbox Game Pass, купивших ее у мошенников, которые использовали баг. Об этом сообщает сетевое издание DTF.

Стали известны причины отмены подписок Xbox Game Pass
Фото: XboxXbox

Отмечается, что 16 июня некоторым подписчикам Xbox Game Pass Ultimate на электронную почту поступило письмо от Microsoft, в котором говорилось о принудительном возврате средств за подписку. Теперь, 18 июня, представители Microsoft объяснили, что компания обнаружила группу продавцов, которые объединяли несколько пробных подписок Game Pass и конвертировали их в Game Pass Ultimate с помощью бага.

В компании подчеркнули, что подобное действие является нарушением соглашения о предоставлении услуг. Пользователям порекомендовали приобретать подписку на сервис в магазине Microsoft или у проверенных розничных реселлеров. Аккаунты пострадавших при этом не будут заблокированы.

Скольких пользователей могла затронуть мошенническая схема, не сообщается.

Один из продавцов Game Pass подтвердил DTF, что подписку отменили у оформивших ее у неофициальных реселлеров в октябре-ноябре 2021 года — некоторые из них пользовались багом с ключами на трехмесячный пробный доступ к сервису и конвертировали в Ultimate-версию.

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