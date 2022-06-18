Lenovo показала концептуальный ноутбук без экрана

Lenovo продемонстрировала своё видение портативных компьютеров будущего. Концепт под названием MOZI представляет собой довольно необычный ноутбук — как минимум у него нет экрана.

Фото: ferra.ru ferra.ru

Да, ноутбук, если его можно так назвать, не имеет встроенного дисплея. Вместо этого в верхней части корпуса расположен проектор, способный формировать изображение на отдельном экране. Ещё одной особенностью устройства является скрытая внутри корпуса выдвижная клавиатура. Её можно полностью убрать при просмотре видео или презентаций, сэкономив место на столе. Сама клавиатура имеет компактный дизайн — без блока цифровых кнопок с правой стороны.

Ещё ноутбук оснащён аудиосистемой с поддержкой Dolby Atmos и сканером отпечатков пальцев, установленным сверху.