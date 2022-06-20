Из App Store удалили приложения еще двух банков

Несколько месяцев назад клиенты ряда российских банков столкнулись с проблемой — их приложения удалили как из App Store, так и из Google Play.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Теперь к ним присоединились ещё два финансовых учреждения — Газпромбанк и МКБ (Московский кредитный банк). Правда, в их случае, пока что, речь идёт об удалении лишь из магазина приложений Apple.

Наше приложение сегодня вечером оказалось недоступно в App Store. Сейчас мы активно прорабатываем альтернативные варианты, чтобы в скором времени восстановить его работоспособность. Если у вас уже стоит последняя версия нашего приложения, она продолжит работать в прежнем режиме. Не удаляйте приложение, скачать его снова пока не получится. Газпромбанк