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1 час назад

Новая волна блокировок: приложения ещё двух российских банков удалили из магазина Apple

Ferra.ruиещё 1

Несколько месяцев назад клиенты ряда российских банков столкнулись с проблемой — их приложения удалили как из App Store, так и из Google Play.

Из App Store удалили приложения еще двух банков
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Теперь к ним присоединились ещё два финансовых учреждения — Газпромбанк и МКБ (Московский кредитный банк). Правда, в их случае, пока что, речь идёт об удалении лишь из магазина приложений Apple.

Наше приложение сегодня вечером оказалось недоступно в App Store. Сейчас мы активно прорабатываем альтернативные варианты, чтобы в скором времени восстановить его работоспособность. Если у вас уже стоит последняя версия нашего приложения, она продолжит работать в прежнем режиме. Не удаляйте приложение, скачать его снова пока не получится. Газпромбанк

Отметим, что ранее оба банка также попали под санкции Соединённых Штатов, а МКБ и вовсе отключили от SWIFT.

Наука и техника,Санкции США,Московский кредитный банк,Газпромбанк,Google,Apple,
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