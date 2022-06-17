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1 час назад

В WhatsApp добавили функцию для повышенной безопасности

Газета.Ru

Разработчики мессенджера WhatsApp начали добавлять новые настройки для повышения безопасности пользователей приложения. Как сообщается в блоге компании, теперь у владельцев аккаунта появился способ скрывать часть информации о себе для некоторых контактов из записной книжки.

В WhatsApp добавили функцию для повышенной безопасности
Фото: DepositphotosDepositphotos

По словам специалистов, теперь пользователи WhatsApp смогут тонко настраивать, кто из контактов сможет видеть фото профиля, сведения о нем, а также время последнего посещения и статус. В прошлом владельцам аккаунтов разрешали вводить запреты только на показ времени последнего посещения и статуса под фотографией профиля.

Миллионы пользователей останутся без WhatsApp с 1 апреля

Отмечается, что опция были представлена еще в 2021 году, но только для части бета-тестеров приложения. В настоящее время настройки внутри WhatsApp стали доступны для всех пользователей мобильных версий мессенджера на Android и iOS. Ожидается, что через некоторое время функция появится и в версиях для браузера и для ПК.

Ранее сообщалось, что в WhatsApp появилась возможность переноса истории сообщений одного аккаунта с Android на iOS.

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