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43 минуты назад

Марсоход Perseverance нашел в марсианском кратере остатки человеческого мусора

Lenta.ru

Марсоход Perseverance в ходе исследования поверхности марсианского кратера Езеро на наличие признаков жизни нашел мусор, оставленный человеческой цивилизацией. Об этом сообщает издание Business Insider.

На Марсе найден человеческий мусор
Фото: ReutersReuters

Как уточняется, команда Perseverance обнаружила на полученных кадрах что-то похожее на термоодеяло, которое используется для защиты марсохода в экстремальных условиях во время приземления. Однако это место находилось примерно в двух километрах от точки посадки. На данный момент ученые не знают, как мусор туда попал. Предполагается, что его принесло туда ветром.

В апреле 2022 года российский грузовой корабль «Прогресс МС-18» помог Международной космической станции (МКС) избежать столкновения с космическим мусором. С помощью двигателей корабля станции придали импульс около 1 метра в секунду, что позволило увеличить ее высоту на 1,8 километра.

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