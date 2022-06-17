На Марсе найден человеческий мусор

Как уточняется, команда Perseverance обнаружила на полученных кадрах что-то похожее на термоодеяло, которое используется для защиты марсохода в экстремальных условиях во время приземления. Однако это место находилось примерно в двух километрах от точки посадки. На данный момент ученые не знают, как мусор туда попал. Предполагается, что его принесло туда ветром.