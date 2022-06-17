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56 минут назад

TSMC назвал сроки перехода на 2-нм техпроцесс

Мария Иванова

Тайваньский производитель полупроводников TSMC официально объявил о переходе на технический процесс 2-нм — он предварительно намечен на 2025 год.

TSMC назвал сроки перехода на 2-нм техпроцесс
Фото: Wikipedia CommonsWikipedia Commons

Согласно пресс-релизу, применение техпроцесса N2 позволит повысить производительность транзисторов на 15%, сохранив энергопотребление процессоров как минимум на прежнем уровне. При идеальном стечении обстоятельств N2 и вовсе снизит затраты энергии на треть, никак не затрагивая частоту работы устройства. TSMC намерена использовать проприетарные транзисторы GAAFET, которые заявляются как более эффективные с точки зрения компоновки — хотя принципиальной разницы они не создадут.

Так как TSMC планирует развернуть массовое производство чипов на 2-нм не раньше 2025 года, первые коммерческие предложения фирмы скорее всего появятся на рынке в 2026 году. Хотя Intel собирается совершить аналогичный технологический скачок уже в 2024-м.

Наука и техника,Intel,
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