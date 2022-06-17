СМИ сообщили о закрытии в России сети магазинов техники Apple

В России, по-видимому, закрылись магазины торговой сети C-store, в которых продавалась техника Apple. Об этом рассказал мобильный аналитик Эльдар Муртазин в своём Telegram-канале.

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«Все локации C-Store, видимо, закрыты, сайт больше не работает. Внутри пустота», — написал он, прикрепив снимок отделения, в котором не было товаров и не горел свет.

Корреспонденты «Газеты.ru» сообщили , что при попытке перейти на сайт C-store пользователя перенаправляют на сайт другой сети магазинов — «Связного».

Причём в паблике C-store в социальной сети «ВКонтакте» о закрытии не сообщалось. Но последние публикации были сделаны 27 мая.

Сеть магазинов C-store появилась в России в феврале 2013 года и стала совместным проектом компании «Связной» и Apple. Салоны работали в формате Apple Premium Reseller — официального ресселера iPhone, iPad, Apple Watch и других гаджетов корпорации. В отделениях также можно было получить консультации у специалистов.