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58 минут назад

Самый большой самолет в мире взял рекордную высоту

Мария Иванова

Как сообщает портал New Atlas, во время очередных испытаний американский самолет-носитель Roc от аэрокосмической компании Stratolaunch сумел подняться на рекордную высоту — 8 200 метров.

Самый большой самолет в мире взял рекордную высоту
Фото: РамблерРамблер

Roc, также известный как Scaled Composites Model 351 Stratolaunch, предназначен для запуска гиперзвуковых аппаратов на низкую околоземную орбиту. На данный момент этот самолет-носитель является самым большим представителем своего класса: при размахе крыльев в 117 метров машина использует два фюзеляжа и шесть двигателей Boeing.

Если дальнейшие испытания пройдут успешно, Stratonalunch собирается применять Roc для запуска гиперзвуковых планеров Talon-A. Следующие этапы программы должны пройти в ближайшие нескольких лет.

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