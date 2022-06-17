Самый большой самолет в мире взял рекордную высоту

Как сообщает портал New Atlas, во время очередных испытаний американский самолет-носитель Roc от аэрокосмической компании Stratolaunch сумел подняться на рекордную высоту — 8 200 метров.

Roc, также известный как Scaled Composites Model 351 Stratolaunch, предназначен для запуска гиперзвуковых аппаратов на низкую околоземную орбиту. На данный момент этот самолет-носитель является самым большим представителем своего класса: при размахе крыльев в 117 метров машина использует два фюзеляжа и шесть двигателей Boeing.