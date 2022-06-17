LG начала продажи необычного вертикального монитора

Компания LG выпустила в продажу представленный в прошлом году монитор DualUp 28MQ780. Новинка отличается нестандартной конструкцией: из-за специфического соотношения сторон экрана (16:18) устройство внешне похоже на два монитора 16:9, поставленных друг поверх друга.

Фото: LG LG

По словам производителя, 27,6-дюймовый монитор (2560х2880) создан специально для создателей контента, работников IT-индустрии, стримеров и других специалистов, желающих повысить продуктивность работы при помощи дополнительного экрана. DualUp 28MQ780 создан на базе матрицы Nano IPS; максимальная частота обновления составляет 60 Гц. Монитор также поддерживает стандарт HDR10.